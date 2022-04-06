По состоянию на 1 апреля 2022 года более 36 тыс. дагестанских семей воспользовались ежемесячной выплатой на первенца в рамках нацпроекта «Демография»

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан является участником реализации национального проекта «Демография». В рамках проекта органами исполнительной власти республики реализуется множество мероприятий по разным направлениям. Одной из важных программ нацпроекта является региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», которым предусмотрена материальная поддержка семей, в которых появился первенец.

В рамках проекта в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется ежемесячная выплата. Напомним, что национальный проект «Демография» в целом направлен на повышение уровня рождаемости.

В 2022 году размер указанной выплаты в Республике Дагестан составляет 11 499 рублей (в 2021 году выплата производилась в размере 10 757).

Объем средств, предусмотренных в федеральном бюджете на осуществление данной выплаты бюджету Республики Дагестан на 2022 год, составляет – 4 626, 24 млн. рублей (все средства из федерального бюджета).

Благодаря проекту «Финансовая поддержка семей с детьми» в рамках нацпроекта «Демография» ежемесячными выплатами в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка воспользовались, по состоянию на 1 апреля 2022 года – 36 616 семей.

Напомним, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации.

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в марте 2022 года в Порядок осуществления указанной выплаты внесены изменения, которые позволяют произвести перерасчет вышеуказанной выплаты с января 2022 года. В настоящее время перерасчет размера ежемесячной выплаты, назначаемой в связи с рождением первенца, осуществляется беззаявительно.