По случаю Дня единства народов Дагестана в Москве состоялся праздничный концерт «Легенды Дагестана», организованный Постоянным представительством РД при Президенте РФ

«Дагестан – это не просто множество народов, это единая республика с неповторимым культурным и духовным наследием», – подчеркнул постоянный представитель РД при Президенте РФ Владислав Толстюк, открывая праздничное мероприятие.

Среди гостей – депутаты Государственной Думы РФ Бийсултан Хамзаев и Нурбаганд Нурбагандов, сенатор Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов, Герой России Магомед Толбоев.

Яркие концертные номера познакомили гостей с самобытной культурой народов республики. Здесь же были представлены картины дагестанских художников и уникальные образцы народных промыслов: изделия унцукульских мастеров, балхарская керамика, папахи из овчины, кувшины, изделия из кожи и книги дагестанских авторов.

Такое масштабное празднование Дня единства народов Дагестана в Москве организовано впервые – мероприятие посетило порядка 1000 человек!