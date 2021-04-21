По словам Сергея Меликова, все мероприятия 9 мая должны быть на высоком уровне

Подготовку Парада к празднованию Дня Победы обсудили на совещании под руководством Сергея Меликова. Открывая совещание, врио Главы Дагестана подчеркнул значимость данного праздника и отметил, что все торжественные мероприятия должны быть проведены на высоком уровне, особенно важным является обеспечение безопасности на Параде Победы, который состоится в городе Каспийске. О подготовительных мероприятиях доложил командующий Каспийской флотилией Сергей Ракаускас. По его словам, в мероприятии примут участие 13 парадных расчетов, 25 единиц вооружения и военной техники, задействовано почти полторы тысячи человек. Для обеспечения безопасности привлечено свыше семисот сотрудников и двадцать единиц техники. Парад Победы в городе Каспийске состоится 9 мая в 10:00, затем праздничные мероприятия продолжатся на улице Халилова.

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