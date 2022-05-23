По словам Руслана Алиева, на данный момент происходит переустройство российской экономики

В Правительстве РД состоялось заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики республики с учётом внешних факторов.

В работе заседания принял участие и Первый вице-премьер РД Руслан Алиев. По его словам, на данный момент происходит перестройка российской экономики, в связи с чем предприятия адаптируются к новым условиям.

По словам Первого вице-премьера РД, в этом вопросе важным вспомогательным аспектом станет снижение административной нагрузки. В этих целях, как отметил Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан, по поручению Президента России подготовлены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые смягчают ответственность бизнеса за невыполнение требований. «За первый выявленный проступок будут не штрафовать, а выносить предупреждение», — сказал Руслан Алиев.