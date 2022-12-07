По словам Энрика Муслимова, поездка Меликова в Азербайджан очень важна для обеих республик

Глава Республики Дагестан приехал с рабочим визитом в Азербайджан, в рамках которой провёл встречу с Ильхамом Алиевым.

Комментируя данный факт, министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов отметил, что укрепление взаимодействий между республиками Южного Кавказа является крайне важным аспектом в свете современных геополитических изменений.

«Этот визит будет направлен на дальнейшее укрепление и развитие экономических отношений между республикой Дагестан и Азербайджаном, в частности, в сфере туризма, который развивается очень активно», — отметил министр. Для достижения этих задач, по мнению Муслимова, очень важно развивать наземные и воздушные пути транспортного сообщения.

«С точки зрения нашего министерства прежде всего надо развивать исторически сложившиеся дружественные добрососедские отношения. Ещё одно важное направление — это взаимодействие между нашими муфтиятами», — сказал Муслимов, добавив: «Я полагаю, и сам Сергей Алимович говорил, планируется ещё одна встреча, направленная установление политических отношений».