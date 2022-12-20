По словам Артура Сулейманова, главная проблема строительной отрасли — это некачественная подготовка исходно-разрешительной документации при проектировании

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РД представил свой доклад о результатах работы строительной отрасли в 2022 году. По словам Сулейманова, одной из главных причин, которая препятствует развитию отрасли, является некачественная подготовка исходно-разрешительной документации при проектировании.

Директор ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов» Мусалмагомед Кадыров, согласился с данным тезисом. По его словам, это действительно корень проблемы, в результате которой наслаиваются переносы или срывы сроков строительства социально-значимых объектов для республики.

«Исходя из практики предоставления проектной документации и результатов инженерных изысканий с целью проведения госэкспертизы, стоит отметить наиболее часто встречающиеся ошибки и несоответствия», — заключил Кадыров.