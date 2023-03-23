По словам Абдулмуслима Абдулмуслимова, за последнее время в Дагестане в решении вопросов водообеспечения наметились положительные сдвиги

22 марта в Правительстве Дагестана под председательством Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось совещание по вопросам строительства объектов водоснабжения и общеобразовательных организаций в муниципалитетах региона.

По словам премьера, проблема водоснабжения остаётся одной из актуальных в регионе, однако в решении данного вопроса за последние два года наметились положительные сдвиги. В ходе совещания были обговорены детали строительства некоторых объектов водоснабжения на территории республики. Кроме того участники в режиме онлайн осмотрели ход строительства новой школы в селе Львовский-1. Здесь также проходит строительство артезианской скважины.

«На текущий момент разработана проектно-сметная документация, которая находится на стадии прохождения госэкспертизы. Предварительная стоимость проекта более двадцати миллионов рублей», — отметил в рамках совещания руководитель Минстроя Дагестана Артур Сулейманов.

В завершении, Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил проработать вопрос о включении мероприятий по проведению строительно-монтажных работ по объекту «Водоснабжение сел Хвартикуни, Курми, Гергебиль, Кинули Гергебильского района» в РИП.