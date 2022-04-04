По штабам еще не били

Денацификация должна быть продолжена

Нацистский режим не скрывает, что переговоры с российской делегацией ему нужны исключительно в пропагандистских целях, прежде всего для деморализации противника. При этом ни на какие компромиссы или уступки они идти не собираются, намереваясь «воевать до полной и окончательной победы».

Часть страны в руинах, экономика в коллапсе, больше 4 миллионов жителей покинули ее пределы, значительная часть ВСУ, практически все ВВС и ВМС ликвидированы. К этому можно присовокупить, что никто из западных «друзей» Киева не рассматривает своего участия в послевоенном восстановлении страны. Даже МВФ не намерен списывать долги Украине.

Между тем, по подсчётам министерства финансов Украины, в месяц на боевые действия нацисты, а вернее, их спонсоры, тратят $10 млрд, что «в мировых масштабах совсем не много». В отличие от денег на восстановление или на социальные нужды, США и ЕС в таком объеме готовы спонсировать и кредитовать продолжение войны. Поэтому «стратегия Зеленского на сейчас — воевать до достижения лучших условий мира».

Продолжать боевые действия в этих условиях – значит обречь новые тысячи людей на гибель, а страну на разрушение. Ощущение таково, что для них просто не существует понятия «неприемлемые потери». Все потери для них приемлемые, и они готовы воевать, нет, конечно, не до победы, а, как признают киевские нацисты, «до последнего украинца».

Так, об этом прямо заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, обратившись к западным странам: «Необходимо либо прямое эмбарго на все энергоресурсы, либо косвенное эмбарго из-за закрытия портов для товаров (85% нефти – танкеры). Или скажите нам: «Воюйте до последнего украинца»».

Понятно, что никто из Зе-команды себя в качестве «последних украинцев» не видит. Ведь даже те немногие из них, кто относится к этой народности в этническом плане, уже давно не ассоциируют себя с этим народом, а видят себя частью «западной элиты», чьи указания и готовы выполнить. Хотя бы и ценой жизни миллионов украинцев.

Впрочем, в отличие от них, для западной элиты есть неприемлемые потери. В частности, такой неприемлемой потерей может быть отказ от российских энергоносителей, к чему призывает недалекий Подоляк, который просто не в состоянии понять, что такое решение может иметь для стран ЕС фатальные последствия и непременно скажется на их помощи нацистскому режиму.

При этом агентство Блумберг указывает, что Россия в этом году может заработать $321 млрд, и это только на экспорте углеводородов, даже в том случае, если их поток будет перенацелен на страны Азии.

Речь не только об ЕС. «США ждет мощный экономический кризис из-за антироссийских санкций», — пишет американское издание The Hill. – «Чтобы удержать американскую экономику на плаву, Белому дому нужно отменять антироссийские санкции, деэскалировать международные конфликты и диверсифицировать поставки топливных ресурсов».

Президент Немецкой ассоциации розничной торговли Йозеф Санктйохансер заявляет, что вторая волна повышения цен на продовольствие будет выражена в двузначных числах. И хорошо, если продукты вообще останутся доступными для покупки. Дефицитными в ФРГ скоро станут подсолнечное масло и мука.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью Bild заявил, что ситуация с санкционной войной приведет к снижению уровня благосостояния для немцев. «Это сделает нас всех беднее, например, из-за того, что нам приходится платить больше за импорт энергоносителей. Даже государство не сможет остановить это снижение уровня благосостояния», — заявил министр.

НАТО заявляет, что военная фаза конфликта на Украине далеко от завершения, и дает понять, что не даст Зеленскому или тому, кто займет его место, капитулировать. А раз Украина не субъект, а объект, где режим Зеленского и вооруженные формирования нацистов – западные прокси, нужно нанести удар по штабам. Мы прекрасно видим все болевые точки Запада, и при этом мы на них еще не воздействовали, в то время, как применение контрсанкций против стран ЕС и США вполне может сломить «непреклонную волю к сопротивлению» Зе-команды.

Но нужно быть готовым и к тому, что и этот подход не сработает в полной мере. Да он и не отменяет в любом случае необходимости силового решения для достижения всех озвученных и не обозначенных целей СВО. При этом в этом случае следует обратить особое внимание на ликвидацию промышленного потенциала тех областей бывшей Украины, которые не представляют интереса для последующей интеграции. Можно не сомневаться, что все территории, которые не окажутся под нашим контролем, будут и дальше использоваться против России. Поэтому их освобождение от индустриального наследия «проклятого» СССР будет не только разумно, но и справедливо. Декоммунизировать так декоммунизировать.

Борис Джерелиевский