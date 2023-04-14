Общество

По решению республиканской комиссии 147 ополченцев получат удостоверения ветерана боевых действий

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Заседание Республиканской комиссии по формированию перечня лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории республики, состоялось под руководством вице-премьера Правительства Дагестана Абдурахмана Махмудова.

На рассмотрение Комиссии для принятия решения о выдаче удостоверений ветеранов боевых действий были представлены документы 158 человек.

После обсуждения претендентов члены комиссии единогласно проголосовали за включение 147 человек в перечень лиц, принимавших участие в боевых действиях. Документы по остальным 11 претендентам не одобрены из-за несоответствия требованиям и имеющихся других замечаний, принято решение направить их на дополнительную проверку.

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