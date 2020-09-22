По программе «Земский учитель» в Агульском районе можно получить 1 млн рублей

Как сообщили «Вести Агула» в Управлении образования МО «Агульский район», в муниципалитете действует программа «Земский учитель», по которой при переезде в сельскую местность учителя получат денежную выплату в размере 1 млн. рублей.

На сегодняшний день по этой программе для Агульского района выделено 5 вакантных мест, из которых 4 еще остаются свободными. Так, в Чирагской СОШ трудоустроен учитель истории, обществознания. Остаются вакантными должности учителя английского языка в Фитинской СОШ, учителя русского языка в Дулдугской СОШ, учителя математики и физики в Буршагской СОШ, а также учителя английского языка в этой же школе. Средства в размере 5 млн рублей выделяются из республиканского и федерального бюджетов.

Согласно Рекомендациям участниками программы могут стать учителя, имеющие среднее профобразование или высшее образование и отвечающие требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профстандартах, в возрасте до 55 лет при условии трудоустройства в образовательную организацию на вакантную должность учителя с объемом нагрузки не менее 18 час в неделю за ставку, принятия обязательства отработать не менее 5 лет по основному месту работы в соответствии с трудовым договором. По решению органа власти субъекта РФ отпуск по уходу за ребёнком в период пятилетнего срока отработки включается в период работы.

К участию в отборе не допускаются претенденты, проживающие или работающие в муниципальном образовании или в городском округе, куда планируется переезд, или место планируемого переезда претендента находится на расстоянии менее 200 км от места его настоящего проживания и (или) работы.

Главная цель программы в том, что сельские дети получат равный доступ к качественному образованию.

По всем вопросам обращаться в Управление образования МО «Агульский район». Не упустите свой шанс.