По программе «Земский доктор» в Дагестане открыто более 100 врачебных вакансий

В Дагестане открыто более 100 врачебных вакансий по программе «Земский доктор».

При переходе на работу в сельскую местность врач получает единовременную денежную выплату 1 млн рублей и меры социальной поддержки от муниципалитета, при этом специалисту надо отработать на селе 5 лет. Таковы условия программы «Земский доктор».

Для консультации и заключения договора можно подойти в отдел кадров Минздрава РД с понедельника по четверг с 14:00 до 17:00.

Участие в в программе «Земский доктор/фельдшер» предусматривает единовременную выплату в размере 1 млн рублей врачам и 500 тысяч рублей фельдшерам, а также 1,5 млн и 750 тысяч рублей соответственно – врачам и фельдшерам, переехавшим на работу в труднодоступные и отдаленные населенные пункты республики (их перечень определен Законом №25 «О перечне труднодоступных и отдаленных территорий в Республике Дагестан», утвержденный Народным Собранием РД и вступивший в силу в мае 2006г.). При этом специалист должен отработать не менее 5 лет (декретный отпуск не входит в этот период, засчитывается только фактический стаж работы).