По программе «Мой Дагестан-мои дороги» в Агульском районе строится еще один объект

В селе Тпиг Агульского района начались строительные и расширительные работы на участке дороги, связывающей улицу имени М. Гусаева с дорогой, ведущей в село Буркихан. Протяженность автомобильной дороги составляет 100 метров. В селе Тпиг Агульского района начались строительные и расширительные работы на участке дороги, связывающей улицу имени М. Гусаева с дорогой, ведущей в село Буркихан. Протяженность автомобильной дороги составляет 100 метров.

На начальном этапе будут проходить строительные работы по возведению подпорных стен для засыпки грунтом и последующего расширения. В наши дни жители пользуются пешеходной дорогой, она очень узкая и давно требовала внимания.

После сдачи в эксплуатацию обещают, что этот участок дорожного полотна будет использован также грузовым автотранспортом.

«В текущем году по программе «Мой Дагестан-мои дороги», инициированной Главой РД Васильевым в Агульском районе по двум объектам проводится ремонт. Один объект расположен в селе Мисси — автодорога протяженностью 200 метров, другой — в селе Тпиг, к которой мы приступили сегодня»,- рассказал руководитель ЖКХ Шабан Шабанов.

Жители села выражают свою благодарность руководству республики и главе муниципалитета за удобства и внимание, уделяемое сельчанам.

Камиль Мирзоев