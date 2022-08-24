Нацпроекты в РД

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в Дагестане построены 24 ФАПа

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В Дагестане полностью достроены и оснащены по программе модернизации 24 ФАПа.

Медпункт села Чулат Табасаранского района полностью оснастили медицинским оборудованием, установили компьютер с выходом в Интернет. Это позволит обеспечить связь с республиканскими клиниками — а значит быстро передавать информацию о пациентах и получать рекомендации компетентного специалиста.

ФАПы отремонтированы практически во всех районах республики. 24 новых фельдшерско-акушерских пункта и 1 врачебная амбулатория готовы к приему пациентов.

В этом году капремонт проводится в 60 ФАПах, 5 медпунктов реконструируются.

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