По проекту «Формирование комфортной городской среды» в Махачкале активно улучшается жилая среда

В столице Республики Дагестан проводятся мероприятия по благоустройству социальных территорий, это парки, скверы и дворы многоквартирных домов. В общей сложности 46 объектов, 34 из них это придомовые участки.

Благоустройству жилой среды Махачкалы уделяется большое внимание. В рамках проводимых мероприятий ремонтируется не только дорожное покрытие и пешеходные дорожки, но и игровые, спортивные площадки, скамейки, системы освещения и другое.

По словам руководителя Управления ЖКХ города Махачкалы Шамиля Магомедова, все мероприятия будут завершены до конца октября. На данный момент объем выполненных работ составляет семьдесят пять процентов.