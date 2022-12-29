По предварительным данным, график осенней призывной кампании будет выполнен в срок и в полной мере

Об этом на совещании сказал Глава Дагестана Сергей Меликов.

По его словам, осенний призыв прошел в республике в штатном режиме и был организован на достаточно высоком уровне благодаря слаженной работе всех ответственных органов.

Кроме того, глава республики обратил внимание собравшихся на то, что дагестанцы с честью несут службу в различных воинских формированиях на территории страны:

«Дагестанские военнослужащие качественно выполняют те задачи, которые на них возлагаются. Это должно быть предметом гордости для всех нас и примером для подрастающего поколения».