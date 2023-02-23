По поручению Сергея Меликова в Махачкале прошло мероприятие для детей участников СВО

По инициативе депутата Государственной Думы Султана Хамзаева, при поддержке главы Дагестана Сергея Меликова в Махачкале прошло мероприятие для детей участников СВО.

С приветственным словом перед гостями выступили депутат Народного собрания Зульгимар Ибрагимова, помощник Депутата Государственной Думы Султана Хамзаева Рамазан Рамазанов.

Для более 40 детей были подготовлены столы с угощениями, подарки, анимационное шоу, а также, цветы для родителей. Рамазан Рамазанов поприветствовал всех присутствующих от лица главы региона отметил, что с первых дней специальной военной операции Сергей Меликов уделяет большое внимание семьям военнослужащих.

«Сегодня мы организовали это мероприятие для жён и детей наших военнослужащих находящихся в зоне специальной военной операции, чтобы они понимали, что несмотря на то что их отцы и мужья находятся сейчас на СВО , они никогда не останутся без нашего внимания и заботы, этого придерживается наш Президент Владимир Владимирович Путин и конечно же Глава Сергей Алимович Меликов. Ведь не спроста говорят: «Чужих детей не бывает», — сказал Рамазан Рамазанов.

Далее, Зульгимар Ибрагимова обратилась к женам военнослужащих, отметив, что глава республики, депутаты народного собрания РД всегда готовы помочь в решении проблемных вопросов, с которыми сталкиваются семьи военнослужащих.

«Детишки, мамочки, разрешите поздравить ваших отцов, супругов с Днем защитника Отечества. Они настоящие герои. У вас у каждого должна быть большая гордость что именно ваш отец служит и защищает нашу с вами Родину. Мы ждем их с победой домой», — сказала Зульгимар Ибрагимова.

Она так же добавила, что это не последнее мероприятие, организованное для детей участников СВО, и призвала собравшихся почаще писать письма участникам СВО чтоб они чувствовали нашу поддержку. В свою очередь жены бойцов СВО поблагодарили организаторов мероприятия за внимание к ним и их детям.

«Мы все хотим сказать большое спасибо в первую очередь Сергею Алимовичу за внимание к нашим военнослужащим, спасибо всем, кто отправляет гуманитарную помощь, заботится о наших мужьях, отцах, и сыновьях. И конечно же, мы благодарны вам за внимание к нам и нашим детям, нам очень приятно. Разрешите в вашем лице поздравить всех мужчин с Днем защитника Отечества», — сказали они. В завершении мероприятия от лица главы республики детям раздали подарки на память.

Источник: Мирмол