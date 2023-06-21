По поручению Сергея Меликова Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов провёл заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике

Главные тезисы:

необходимо усилить контроль за расходованием бюджетных средств, направленных на строительство и проектирование социальных объектов;

особое место среди профилактических мер занимает антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов и их проектов;

внедрение технологий, в том числе информационного моделирования объекта строительства, обладает значительным потенциалом в предупреждении коррупционных нарушений;

отдельное внимание нужно уделять актам, которые затрагивают права граждан, интересы общества и государства;

для повышения качества проведения антикоррупционной экспертизы органам прокуратуры и юстиции рекомендовано проводить на регулярной основе обучающие мероприятия;

по итогам проверки достоверности определения сметной стоимости объектов, финансируемых с участием средств бюджетной системы, достигнута экономия от первоначально заявленной стоимости строительства на 505 млн рублей;

главной задачей для предотвращения коррупционных рисков является обеспечение прозрачности административных процедур, массовое внедрение информационных и автоматизированных технологий в строительной отрасли, позволяющих уменьшить влияние человеческого фактора;

проводится работа по повышению эффективности и результативности государственных закупок товаров и услуг, обеспечению их гласности и прозрачности.