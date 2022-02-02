По поручению Сергея Меликова онкобольные дети получили иммуноглобулин

В отделение онкологии детской республиканской клинической больницы передали необходимые лекарства. Глава республики Сергей Меликов дал соответствующее поручение после обращения к нему общественников.

Заведующая отделением Индира Юнусова отметила: «Иммуноглобулин необходим для лечения онкологических больных. Он помогает удерживать статус ребенка в достаточно хорошем состоянии, чтобы мы могли провести химиотерапию. С химиотерапией ситуация стабилизировалась, а иммуноглобулин исчез».

Нехватка жизненно важного лекарства сложилась не только в Дагестане. Это связано с пандемией и сокращением объемов донорской плазмы, из которой получают иммуноглобулин.