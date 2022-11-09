По поручению Сергея Меликова очередная партия дополнительной экипировки передана военнослужащим из Дагестана

9 ноября 2022 года 40 отряду специального назначения 102 бригады Росгвардии были переданы комплекты дополнительной экипировки для дагестанских бойцов, которые находятся в зоне СВО. В пункт постоянной дислокации отряда груз по поручению Сергея Меликова доставил советник Главы Дагестана Наип Сепиханов.

Некоторые предметы из данного груза были приобретены на средства замглавы Дербентского района Гаджимурада Абакарова. В общей сложности было передано почти двести семьдесят комплектов зимней экипировки, военной обуви, спальных мешков и т.д.

«Впереди зима, поэтому каждый военнослужащий должен быть обеспечен тёплой одеждой и надёжной обувью», — сказал Сепиханов. Также он отметил, что по инициативе Главы Дагестана работа по снабжению военнослужащих была систематизирована.

«Наши военнослужащие демонстрируют высокий боевой настрой, и наша задача — делать всё, чтобы они чувствовали надёжный тыл», — заключил советник Главы Дагестана.