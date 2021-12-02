По поручению Сергея Меликова на Широкольском рыбокомбинате решена проблема с нехваткой воды

Проблема нехватки воды на ОАО «Широкольский рыбокомбинат» решена по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова, сообщает ГТРК «Дагестан».

Отметим, что летом текущего года глава республики посетил предприятие и ознакомился с его производственным патенциалом. На месте было отмечено, что на обеспечение производственных площадей предприятия воды не хватает. Одно из крупнейших рыбоводческих предприятий Северного Кавказа оказалось в катастрофической ситуации, а поголовье уникальной каспийской белуги, осетровых и других ценных видов рыб – под угрозой гибели.

Выслушав руководителя предприятия Ахмеднаби Шайхулисламова, Сергей Меликов поручил профильным ведомствам оказать рыбокомбинату поддержку в решении данного вопроса в кратчайшие сроки.

По поручению Сергея Меликова была создана рабочая группа под руководством заместителя Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова, которая выработала первоочередные меры по решению проблемы.

«В июле нам было дано поручение главы региона Сергея Меликова. После чего была создана рабочая группа. Работа по реконструкции Каргалинского гидроузла будет продолжаться три года. На решение о проведении капитального ремонта отозвался сам Широкольский рыбокомбинат, поддержку оказывает республиканский Минмелиоводхоз. Это позволит без проблем обеспечить все пруды водой. Сегодня Широкольский рыбокомбинат получает воду во все пруды, где имеется рыба», — сказал вице-премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Практически сразу началась реконструкция Каргалинского гидроузла с устройством рыбоходного канала и сороудерживающего сооружения. Работы проводились в рамках программы «Развитие мелиоративного комплекса России». Благодаря принятым мерам удалось избежать гибели биоресурсов.