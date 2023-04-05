По поручению Президента России в регионах создаются Комитеты семей воинов Отечества, призванные оказать необходимую помощь и поддержку семьям участников СВО

Руководитель дагестанского отделения Комитета семей воинов Отечества Интизар Мамутаева провела встречу с родственниками военнослужащих города Буйнакска и Буйнакского района.

Для более детального рассмотрения вопросов, с которыми могли обратиться собравшиеся, во встрече приняли участие заместитель министра здравоохранения Дагестана Салман Ахмедов, заместитель министра труда и социального развития РД Зураб Багомедов, и.о. директора Центра социальной поддержки участников военных конфликтов и членов их семей Магомед Рашидов, начальник отдела Миннаца РД Хасайбат Валиева, глава города Буйнакска Исламудин Нургудаев.

Как отметила Интизар Мамутаева, возглавляемый ею комитет призван помочь семьям военнослужащих, чьи вопросы и проблемы остаются нерешенными.

В ходе встречи собравшиеся могли обратиться к членам президиума с любой волнующей их проблемой, касающейся социальной поддержки семей военнослужащих, предусмотренных льгот или выплат. В частности, жена погибшего на специальной военной операции военнослужащего Казима Мурадова подняла вопрос увековечивания памяти павших защитников Отечества. О проводимой в этом направлении работе сказал Исламудин Нургудаев.

Как подчеркнула Интизар Мамутаева, увековечиванию и сохранению памяти погибших в ходе специальной военной операции уделяется особое внимание на уровне республики, поэтому имена героев никогда не будут забыты.

Родители и жены военных интересовались не только получением предусмотренных государством мер поддержки, но и говорили о проблемах города и других волнующих их темах. Проведенная встреча дала возможность услышать о проблемах, которые беспокоят сегодня членов семей военнослужащих. К ним и обратился руководитель Центра социальной поддержки участников военных конфликтов и членов их семей Магомед Рашидов, подробно рассказавший о создании социальных паспортов.

В завершение встречи, представители руководства города и Комитета семей воинов Отечества еще раз подчеркнули, что родные военнослужащих могут обратиться к ним по любому вопросу или возникшей проблеме, и они обязательно будут услышаны.