Общество

По поручению Председателя Правительства РД Министр промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов выехал в город Буйнакск на пострадавшие от дождя и града объекты

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Были осмотрены жилые дома и социально значимые объекты. Руководитель региональрого Минпромторга посетил предприятия ООО «ЗАО Мушарака», АО «БАЗ», ООО «БОФФ».

На ООО «ЗАО Мушарака» в результате замыкания загорелся один станок, пожар от которого перенесся на второй. Возгорание удалось ликвидировать своими силами, ущерб оценен в 10-12 млн рублей.

Также был проведен осмотр Рынка Дагпотребсоюза, непогода повредила большую часть кровли из поликарбоната.

В настоящее время идет оценка и масштаб ущерба. Минпромтогом РД планируется провести переговоры с собственником рынка по вопросу компенсации ущерба, а заводу ООО «ЗАО Мушарака» будет оказано содействие с предоставлением мер имеющейся поддержки.

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