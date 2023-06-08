По поручению главы Дагестана в районах, пострадавших от ливневых дождей, проводится работа по оценке ущерба

Об этом на заседании Правительства Дагестана сообщил глава регионального кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В ряде горных районов республики из-за ливневых дождей и града пострадали социальные объекты, дороги, нанесен ущерб сельхозугодьям.

Абдулмуслимов поблагодарил МЧС по РД за оперативное реагирование и помощь пострадавшим территориям.

«По поручению Главы РД Сергея Алимовича на места выехали рабочие группы со специалистами органов власти, которые проведут оценку нанесенного ущерба, после чего будет проработан вопрос о необходимости возмещения ущерба и оказания помощи жителям», — сказал Абдулмуслимов.

Отметим, что ливневые дожди и град стали причиной нарушения транспортного сообщения, энергоснабжения и др. в 6 горных районах республики (Акушинском, Гергебильском, Гумбетовском, Левашинском, Унцукульском, и Гунибском).