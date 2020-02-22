По поручению Главы Дагестана в Махачкале открыли мемориал ополченцам 1999 года

Сегодня, 22 февраля, в Махачкале состоялось открытие мемориала защитникам Дагестана от бандформирований, вторгшихся в 1999 году. Автором работы является известный скульптор Хизри Асадуллаев. Мемориал, представляющий собой миниатюрную копию памятника в Ботлихе, открыли ополченцы.

На церемонии открытия присутствовали Владимир Иванов, Анатолий Карибов, ополченцы и воспитанники движения «ЮНАРМИЯ».

Владимир Иванов, выступая перед присутствующими, отметил значимость открытия памятника в преддверии Дня защитника Отчества, так как композиция посвящена ополченцам, защищавшим Дагестан в 1999 году. Как сказал Иванов, разгром террористов в те годы остановил распространение экстремизма в республике и способствовал сохранению целостности страны.

Анатолий Карибов заявил, что монумент символизирует единство воинства России и преемственность поколений.

По окончании церемонии открытия памятника, присутствующие посетили фотовыставку, посвященную событиям 1999 года. Ее организатором является корреспондент Хаджимурад Зургалов.