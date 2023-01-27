По поручению Алима Темирбулатова матери ребенка-инвалида, обратившейся к Главе РД, куплены лекарства и будет куплена инвалидная коляска

Вчера, 26 января, по поручению главы Кайтагского района Алима Темирбулатова были куплены и отвезены лекарства матери ребенка-инвалида из села Чумли Заире Сулеймановой.

Напомним, что в ходе прямого эфира с Главой Дагестана Сергеем Меликовым была озвучена ее просьба о помощи в получении жизненно важных лекарственных средств и инвалидной коляски для ее 4-летнего малыша, страдающего ДЦП, в которых ей отказывали во всех мединстанциях, что она обращалась. В ответ на обращение женщины, Сергеем Меликовым было дано указание руководству Минздрава в кратчайшие сроки разобраться с этой проблемой под контролем заместителя Председателя Правительства РД.

Глава муниципалитета Алим Темирбулатов, участвовавший в прямом эфире Руководителя региона в формате ВКС не смог остаться безучастным в проблеме землячки и незамедлительно поручил своему заместителю помочь женщине с покупкой нужных лекарств.

Замглавы администрации района Халитбек Халитбеков связался с Заирой Сулеймановой и адресно отвез ей все медикаменты, что она попросила для ребенка.

При встрече с матерью малыша, замглавы сообщил ей, что главой района также было поручено купить для ребенка подходящее инвалидное кресло, которое женщина завтра выберет в городе сама.

«Мы договорились с Заирой Сулеймановой поехать завтра в Махачкалу и подобрать для ее ребенка инвалидную коляску», — сказал он.

В свою очередь, она поблагодарила Главу республики Сергея Меликова и главу района Алима Темирбулатова за помощь в решении ее наболевшего вопроса.