По поручениям В.В.Путина. Голубое топливо в дома горцев

28 января в Махачкале под сопредседательством Главы Республики Дагестан Сергея Меликова и заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова состоялось совещание о взаимодействии компаний Группы Газпром с Правительством Республики Дагестан и разработке комплекса мер по выполнению Перечня поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина по итогам пресс-конференции 23 декабря 2021 г.

«Вопросы обеспечения стабильного газоснабжения и газификации населенных пунктов являются ключевыми в социально-экономическом развитии республики, прежде всего, выразил признательность и благодарность за посещение Дагестана столь представительной делегацией коллег из ПАО «Газпром».

«Это придает уверенности в том, что обозначенные вопросы будут, несомненно, решаться при нашем тесном взаимодействии. Важность обеспечения этого взаимодействия обусловлена и необходимостью исполнения поручений Президента страны Владимира Владимировича Путина. Это беспрецедентный случай, когда глава государства дал поручение решить вопросы топливно-энергетического комплекса отдельно взятого региона», – подчеркнул Меликов.

В своем выступлении генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов отметил: «Выполнение комплекса запланированных на ближайшее время работ поможет решить эти вопросы и сделает возможной ускоренную реализацию проектов развития газификации и догазификации региона. Это крайне важно для надежного и безопасного газоснабжения всех жителей Дагестана».

Тут не лишне добавить: «и оправдает надежды сотен и тысяч семей дагестанцев, что в скором времени у них в домах появится газ».

Кроме того, участники подчеркнули необходимость укрепления платежной дисциплины абонентов и ликвидации несанкционированного отбора газа на территории Дагестана.

Что — что, а с платежной дисциплиной у абонентов жителей горных сел всегда порядок, что подтверждается на примере платежной дисциплины за электроэнергию.

Ускоренная реализация проектов газоснабжения всех населенных пунктов, расположенных на территории Дагестана, особенно газификация горных районов и отдаленных сел, остановит поток переселения с горных сел в города и веси по всей России дагестанской молодежи. С приходом в дома голубого топлива и улучшения бытовых условий горцев предотвратим появление очередных сел-призраков.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»