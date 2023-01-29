По обращению руководства администрации Махачкалы меценат поможет благотворительному фонду «Колесо добра» с оплатой аренды ювелирной мастерской

На прямой линии Главы Республики Дагестан Сергея Меликова прозвучал вопрос руководителя Благотворительного фонда «Колесо добра» Наиды Магомедовой о дальнейшей судьбе ювелирной мастерской и социального такси, в которых работают люди с ограниченными возможностями здоровья.

После встречи Главы Дагестана с представителями общественных организаций и фондов, оказывающих помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, с ними встретились исполняющий обязанности главы города Махачкалы Ризван Газимагомедов и его заместители.

В ходе беседы были даны поручения оказать участникам встречи содействие и поддержку.

По обращению руководства администрации Махачкалы определён меценат из числа представителей предпринимательского сообщества города, который будет оказывать поддержку в работе социальных проектов и возьмёт на себя оплату аренды помещений, в которых работают колясочники.

Администрация рассматривает создание центра компетенций для горожан с ограниченными возможностями здоровья, к работе которого будут привлечены Наида Магомедова и другие общественники, оказывающие содействие в трудоустройстве махачкалинцев с ограниченными возможностями здоровья.