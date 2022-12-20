По нацпроекту «Здравоохранение» заключено 373 контракта из 383 запланированных на 2022 год

Такую информацию представила министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева в рамках Заседания Президиума Совета при Главе РД по стратегическому развитию проектной деятельности.

По ее словам, по нацпроекту «Здравоохранение» по разным направлениям мероприятий планируется заключить 383 контракта (договора), из которых в настоящее время заключено 373, что составляет 97,4%.

Оставшиеся 10 контрактов в рамках мероприятий «Земский доктор/фельдшер» Минздрав РД планируется заключить до конца 2022 года.