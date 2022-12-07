По мнению экспертов, причиной массовой гибели тюленей Каспия мог стать метан

Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов выразил мнение, что причиной удушья и массовой гибели тюленей в Каспийском море мог стать выброс метана в результате сейсмической активности.

По словам эксперта, Северный Каспий, Средний Каспий являются районами, богатыми углеводородами. В результате различной сейсмической активности, природный газ выходит со дна, а это практически полностью метан.

«Если в определённый момент в воздухе его было достаточно много, то тюлени могли надышаться метаном, токсичным газом, который разрушает нервную систему», — сказал Мухаметов.

«В любом случае, причина, скорее всего, природная — тюлени задохнулись», — резюмировал эксперт.