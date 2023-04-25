По итогам регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства Работа России. Время возможностей трудоустроено более 200 Дагестанцев

В Региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства Работа России. Время возможностей прошедшем ранее в Историческом парке «Россия — Моя история» приняли участие более 3 тысяч соискателей, из которых более 1 тысячи – студенты и школьники.

Крупные предприятия и компании региона представили участникам более 600 вакансий в приоритетных отраслях экономики – промышленность, торговля, сельское хозяйство, туризм, строительство и другие. Также ищущим работу гражданам было предложено более 5000 вакансий для трудоустройства в других регионах страны.

Работодателями Дагестана была заявлена потребность в следующих специалистах: инженеры, продавцы-консультанты, повара, официанты, электромонтеры, менеджеры, клининг-специалисты, администраторы и другие.

В рамках мероприятия соискатели получили квалифицированные консультации по вопросам трудоустройства, самозанятости, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Более 2 тысяч участников заполнили анкеты и прошли профориентационное тестирование. Около 100 будущих предпринимателей получили ответы специалистов, на вопросы касающиеся открытия собственного дела. В семинарах и тематических тренингах приняли участие около 1 тысячи посетителей ярмарки.

По результатам регионального этапа Всероссийской ярмарки направление на профессиональное обучение выдано 24 кандидатам по направлениям повар, кондитер, швея, парикмахер, водитель, 1-С бухгалтерия и другое.

По итогам собеседований с представителями работодателей 237 соискателей смогли трудоустроиться на подходящую работу с достойной заработной платой.

Второй — федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства Работа России. Время возможностей, запланирован на 23 июня.