Политика

По итогам первого дня голосования серьёзных нарушений в Дагестане не выявлено

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По состоянию на конец первого дня голосования 17 сентября эксперты отмечают, что на карте сообщений портала Независимого общественного мониторинга в стране значится 28 042 сообщения от общественных наблюдателей. В Дагестане зафиксировано порядка 352 сообщения. Это выше средней цифры по стране, которая по итогу первого выборного дня  — 316.

«Этот факт наглядное подтверждение активной работы общественных наблюдателей», — отмечают эксперты Центра общественного наблюдения.

Отмечено также, что все поступившие от общественных наблюдателей сообщения носят информативный характер.

 

В течение первого дня мониторинга за выборной кампанией,  Центр общественного наблюдения изучил также появлявшиеся в социальных сетях информационные сообщения о провокационных ситуациях на избирательных участках. Эксперты поясняют, что по всем случаям проведена проверка. Серьёзных нарушений правил голосования на данный час не выявлено.

Источник: Дагестанская правда

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