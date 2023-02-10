По итогам 2022 года КЭМЗ произвёл продукции на три млрд рублей

По итогам 2022 года Кизлярского электромеханический завод произвел продукцию на 3 млрд рублей. Товаров народного потребления было произведено на 66 млн. рублей и темп роста составил 147,8 %.

Некоторые цеха перешли на работу в три смены. Кроме того, предприятие создало около 200 новых рабочих мест.

В конце января 2023 года на предприятии продемонстрировали опытный образец воздушного дрона. Новая разработка предприятия соответствуют типу «квадрокоптер». В планах их производство с использованием отечественных материалов и технологий.

По информации разработчиков, изделие будет модернизироваться. В планах предприятия наладить серийное производство беспилотников