По итогам 2022 года дагестанский промышленный сектор показал устойчивый рост на 8,5 %

Об этом рассказал глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках заседания Правительства РД.

Отдельно он подчеркнул, что региону удалось активизировать деятельность промышленных предприятий в интересах специальной военной операции. Рост производства наблюдается по широкой номенклатуре товаров, особенно в части обмундирования и экипировки для военнослужащих.

«Именно поэтому и неудивительно, что даже в таких сложных условиях предприятия промышленного сектора Дагестана показали устойчивый рост – плюс 8,5 процента по итогам прошлого года, я об этом уже говорил, выступая перед депутатами с отчетом о деятельности Правительства.

Конечно, необходимо продолжать усиленно работать, действовать в том же ключе. Сделать предстоит гораздо больше, поскольку положительная динамика промышленного производства во многом, надо признать, обеспечивается за счет гособоронзаказа», — сказал премьер.