По инициативе Уллубия Абукова обсудили вопросы проведения весенней призывной кампании

Вчера, 11 апреля, по инициативе депутата Народного Собрания Республики Дагестан Уллубия Абукова состоялась встреча с прокурором Хасавюртовского района Ибрагимом Алибекововым, начальником районного ОМВД Гереем Гереевым, военным комиссаром г.Хасавюрт, Хасавюртовского и Новолакского районов Абакаром Давудовым и его заместителем Артуром Аджиевым.

В ходе встречи были обсуждены вопросы проведения весенней призывной кампании. Военком Абакар Давудов доложил о текущей ситуации по организации призыва.

Из доклада комиссара стало известно, что есть призывники, которые отказываются подписывать врученные им повестки, что влечёт за собой уклонение от прохождения военной службы.

Подводя итоги встречи, было принято решение о проведении совместных дополнительных мероприятий прокуратуры и ОМВД Хасавюртовского района по вручению повесток призывникам.