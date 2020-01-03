По инициативе Совета старейшин Агульского района на площади Ленина Махачкалы посажено дерево

Как нам уже известно, 28 декабря прошло открытие отреставрированной площади в центре Махачкалы. На следующий день, прогуливаясь по площади, я обнаружил таблички на деревьях с указанием районов и людей, по инициативе которых эти деревья посажены. Я начал искать дерево с табличкой с указанием Агульского района.

Прошел один из рядов, однако дерево не нашлось. Полицейские, стоящие рядом, поинтересовались, что я ищу. Узнав, какое дерево меня интересует, они вежливо указали на нужное.

В числе полицейских оказался и агулец, который сообщил, что в реконструкции площади принимала участие бригада из агульцев.

Добавим, что на площади отведена зона под «Сад памяти – сад жизни», посаженный в честь 75-летия Победы в ВОВ. Агульское дерево посажено по инициативе Совета старейшин Агульского района.

Камиль Мирзоев