По инициативе Главы Дагестана для предпринимателей региона в два раза сократят налог на доходы

Владимир Васильев инициировал пакет документов для поддержки бизнеса. О сути законопроектов рассказал первый вице-премьер Гаджимагомед Гусейнов.

Налоги на доходы уменьшатся вдвое. Это – упрощение фискального бремени, введение единого налога на временные доходы и единый налог в сельском хозяйстве.

Семьи с четырьмя и более детьми не будут платить транспортный налог.

По закону о самозанятых, ИП с маленьким оборотом и без наемных работников получают льготу. Они не будут вести бухгалтерию, покупать рассчетно-кассовые аппараты. За услуги физлицам они будут платить лишь 4% от дохода, а юридическим – 6 %. Они освобождаются от налога на добавленную стоимость и взносов в фонды, в том числе и социального страхования.

Зарегистрировать себя как самозанятого можно на сайте ФНС, привязав банковскую карту.