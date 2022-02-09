По факту массовой гибели горных туров Прокуратура проведет проверку

Депутат Государственной Думы от Дагестана Султан Хамзаев обратился в прокуратуру республики с просьбой провести проверку по факту гибели краснокнижных горных туров в Тляратинском районе.

В течение недели в природном заказнике в Тляратинском районе погибло 60 горных туров. Причина массового падежа неизвестна.

«Люди обеспокоены произошедшей ситуацией в Тляратинском районе Республики Дагестан, где, по данным СМИ, за несколько дней найдено около 60 туш горных дагестанских туров, особо охраняемых государством, занесенных в Красную книгу. Алексей Владимирович (прокурор Дагестана Алексей Ежов — ред.), прошу вас взять ситуацию на личный контроль и дать поручение провести тщательную проверку по данному происшествию», – говорится в тексте обращения депутата. Как отмечали в администрации района, «туры массово умирают в юго-восточной части Тляратинского района» недалеко от границы с Азербайджаном, однако, «со слов азербайджанских специалистов, по ту сторону границы аналогичных проблем с турами не наблюдается».

Власти района уточнили, что специалисты не рассматривают версию с попытками отравить животных, также отсутствуют признаки физического насилия, имеются признаки заразного заболевания. Сообщалось, что образцы внутренних органов павших животных были отвезены в Махачкалу. В дальнейшем их отправят в Москву для анализа, который проведут специалисты Россельхознадзора.