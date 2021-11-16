По делу взрыва жилого дома в Каспийске не найдены виновные

25 лет назад, 16 ноября 1996 года, в Каспийске был взорван 9-этажный жилой дом. Теракт произошел в 2 часа 10 минут в доме № 58 по улице Ленина. Основными жильцами взорвавшегося дома были семьи военнослужащих Каспийского пограничного отряда Северо-Кавказского пограничного округа. Под завалами оказались 106 человек. 67 из них погибли, 39 человек удалось спасти. В результате теракта несколько семей полностью погибли.

Среди погибших семьи полковников пограничной службы Блюдика и Анохина, лейтенантов Шамсутдинова и Помазанова, капитана Богданова. По данным МЧС России, 8 детей пограничников потеряли обоих родителей, еще 8 остались без отца или без матери. Во многих семьях погибли по два, три, а то и четыре человека.

Мощность бомбы, по разным оценкам, составила от 30 до150 кг в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва было повреждено все здание, одна из его секций была полностью разрушена. 9-этажный дом был построен в 1991 году, а в 1992-1993 годах туда были заселены семьи вновь созданного Каспийского погранотряда. 19 ноября 1996 года в России было объявлено днем общенационального траура по погибшим.

Основная версия следствия – месть пограничникам со стороны криминальных структур. Якобы офицеры погранслужбы отказали контрабандистам открыть канал на границе с Азербайджаном для провоза крупной партии оружия либо наркотиков. По данным газеты «Известия» (13.05.2002), погибли 64 человека, из них 20 детей, 17 женщин, 15 офицеров-пограничников, 2 военнослужащих срочной службы, 2 родственников, приехавших к пограничникам в гости. Остальные погибшие — местные жители.

Управление ФСБ по Дагестану возбудило уголовное дело по статье «терроризм». В ноябре 2003 года пресс-служба следственного отдела ФСБ по Северному Кавказу сообщила, что сейчас дело приостановлено, хотя поиски террористов не прекращаются. Перед судом так и не предстал никто. Взрывы жилых домов после этого произошли в Москве, Волгодонске, Буйнакске. А спустя шесть лет, 9 мая 2002 года, в Каспийске во время праздничного парада на той самой улице Ленина недалеко от дома сработало заложенное у дороги взрывное устройство. Погибли 43 человека.