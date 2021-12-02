По числу выявленных незаконных майнинг-ферм Дагестан на первом месте в СКФО

В выходные в СМИ просочилась информация о выявлении силовиками незаконной майнинг-фермы. О месте её нахождения сведений пока нет. По информации из источников, это большое здание, рядом с которым расположено несколько трансформаторов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ущерб, нанесённый бюджету республики, ещё оценивается.

Как сообщают в компании «Россети Северный Кавказ», Дагестан является лидером в СКФО по количеству найденных майнинг-ферм. За 10 месяцев текущего года в Дагестане выявлено 19 фактов воровства электричества при добыче криптовалюты. Всего похищен 41 млн киловатт-часов на сумму более 98 млн рублей.

В республике лидируют по числу майнинг-ферм Буйнакский, Карабудахкентский, Левашинский, Магарамкентский, Сулейман-Стальский районы, а также столица республики.

Незаконная деятельность приводит к ухудшению энергоснабжения и перепадам напряжения.

За 2 предыдущих года в регионе зафиксировали 24 случая воровства энергии «фермами» на сумму в 90 млн рублей. В текущем году положительных сдвигов не наблюдается.

В России пока нет правового регулирования цифровой валюты.