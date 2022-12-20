По 5-ти нацпроектам в Дагестане достигнуто 100% кассовое освоение

Об этом на заседании президиума Совета при Главе Дагестана по стратегическому развитию и проектной деятельности региона сообщил Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Среди них:
Производительность труда
Туризм и индустрия гостеприимства
Безопасные и качественные дороги
Цифровая экономика
Экология (ранее поступившие средства передаются в рамках концессионного соглашения)
Кассовое исполнение – 24,9 млрд рублей, что составляет 73% от объема финансирования или 69,3% от объема утвержденных значений.
Премьер-министр напомнил, что крайний срок обеспечить кассовое освоение был указан до 1 декабря.