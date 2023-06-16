ПМЭФ – всегда был больше, чем просто экономический форум, пусть и международный

Такое мнение выразил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Это платформа Президента России Владимира Владимировича Путина, на которой он системно и комплексно ежегодно подводит промежуточный итог социально-экономических преобразований в стране в масштабе всего мира.

Путин был и остаётся Президентом развития России. Какой? Суверенной, мощной, конкурентноспособной.

Россия – страна, чьи границы нигде не заканчиваются. Поэтому путь «самоизоляции», или путь «отмены России», который нам предрекал запад – так и остался в фантазиях их отдельных политиков. Как показал прошедший год: одни ушли, другие пришли, выиграли только российские компании!

Колониальной политики запада в России не было и не будет. Свободолюбивый народ России никогда не приемлет такой западный курс, когда за ширмой демократии прячется навязываемый экономический и психологический капкан.

Питерский экономический форум – наглядная демонстрация. Приоритет России – развивать то, что наше; помогать и сотрудничать с тем, кто с нами; жить в мире и согласии с теми, кто ищет дружбы и партнёрства, а не вражды и хауса!», — написал Султан Хамзаев в телеграм.