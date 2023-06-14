Экономика

ПМЭФ: коротко о крупнейшем экономическом форуме России

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Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года он проходит под патронатом Президента Российской Федерации, который традиционно принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.

Его ежегодно посещают руководители государств и правительств, политические лидеры, руководители крупнейших компаний, ведущие эксперты мирового сообщества и СМИ.

В 2023 году в программе свыше 140 мероприятий, в которых примут участие более 1000 модераторов и спикеров.

Ежегодно одному из дружественных России государств присваивают почетный статус страны-гостя. В 2023 году страной-гостем станут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Ранее это были такие страны, как Индия, Китай, Катар и Египет.

В прошлом году Дагестан впервые представил на форуме собственный стенд, где были презентованы инвестиционный, туристический и промышленный потенциал республики.

В 2023 году форум пройдёт с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге.

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