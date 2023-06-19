ПМЭФ для субъектов России является важным шагом в развитии экономики и установлении новых партнерских отношений

Для Дагестана это стало значимым событием. Наша республика заключила ряд соглашений, которые будут способствовать укреплению позиций региона в приоритетных направлениях: IT-отрасли, туризме, АПК и промышленности.

Участие Дагестана в ПМЭФ-2023 было успешным не только благодаря официальным соглашениям и встречам. Оно закрепило место республики на экономической карте России и стало частью главной работы по развитию нашего региона, который стремится к процветанию.

Дагестан второй год подряд представлял на форуме свой стенд. Республика представила свои достижения в сфере туризма, промышленности, сельского хозяйства и гордость народа — творчество поэта Расула Гамзатова. Мои коллеги бизнес-омбудсмены из других субъектов РФ, принимавшие участие в форуме, отметили, что дагестанский стенд отличался национальным колоритом. Они рассказали, что стенд очень информативный, можно было ознакомиться с перспективными проектами в самых разных сферах, увидеть красоту республики и погрузиться в нашу культуру. Также на ПМЭФ-2023 был презентован проект Всероссийский детский центр «Дагестан» в Республике Дагестан, который планируют строить на землях Каякентского района. Это будет первый в СКФО крупный центр для детей.