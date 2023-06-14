Экономика

ПМЭФ: Дагестан и Запорожская область определяют направления сотрудничества

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На полях Петербургского международного экономического форума состоялось рабочая встреча главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова с министром культуры, спорта и туризма Запорожской области Радиком Иссякаевым.

Участники говорили о возможном обмене опытом между регионами в сфере туризма, культуры и сельского хозяйства, развития городских территорий.

В беседе Радик Иссякаев рассказал, что по поручению Председателя Правительства Запорожской области намерен ознакомиться с практикой разработки и внедрения мастер-плана г. Дербента. Данный опыт будет полезен в рамках восстановления инфраструктуры в Запорожской области.

Напомним, что ранее Глава РД Сергей Меликов сообщил о том, что Дагестан взял шефство над Михайловским районом Запорожской области.

Соглашение о сотрудничестве власти двух регионов планируют подписать на полях ПМЭФ-2023 уже в ближайшие дни.

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