ПМЭФ-2023: вспоминаем ключевые события главного экономического форума года

Несколько десятков встреч, договоренностей, участие в дискуссиях на пленарных сессиях и «круглых столах», предложения для корректировок федерального законодательства, подписание соглашений -все это и не только всего за несколько дней форума.

Вспомним о том, как это было, и чем запомнился Петербургский международный экономический форум для премьер-министра Дагестана:

Республика Дагестан и Запорожская область договорились о сотрудничестве — направления уже определены

Опустынивание земель — основная тема переговоров Абдулмуслима Абдулмуслимова с главой Калмыкии Бату Хасиковым. Проблема актуальна для обоих регионов

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов и заместитель Губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский подписали соглашение о сотрудничестве между регионами

Ряд спортивных проектов запустят в Дагестане в рамках подписанного премьером РД Абдулмуслимом Абдулмуслимовым и президентом Федерации дзюдо России Сергеем Соловейчиком соглашения о сотрудничестве

Переговоры с главами субъектов РФ: премьер республики на полях форума побеседовал с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко, губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, главой Кабардино-Балкарской республики Казбеком Коковым, Главой Республики РСО- Алания Сергеем Меняйло, Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым

Международные отношения: Дагестан и Южная Осетия будут укреплять культурные, экономические и деловые связи

О расширении связей с арабским миром, о планах развития аграрного сектора, а также о творчестве всемирно известного Расула Гамзатова рассказал премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в прямом эфире телеканала RT- Arabic

Дагестан и Калмыкия расширяют сотрудничество в сфере развития АПК. Об этом говорили на встрече Председатель Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова и премьер-министр Республики Калмыкия Гиляна Босхомджиева

Глава дагестанского кабинета министров вместе с Председателем Правительства Северной Осетии Борисом Джанаевым и Председателем Правительства Чеченской республики Муслимом Хучиевым обсудили вопросы сотрудничества двух регионов.