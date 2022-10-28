Площадь посевов сельхозкультур в Дагестане увеличили на 12 тысяч гектаров

По словам Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова, площадь посевов сельскохозяйственных культур в республике на сегодняшний день составила 372 тыс. га – на 12 тыс. га больше, чем в минувшем году.

«А это, к слову сказать, ни много и мало – почти 14% территории республики.

Очевидно, что такие результаты стали возможным благодаря грамотной поддержке АПК. Есть отдача от тех средств, которые мы вкладываем. Это и гранты, и льготное кредитование, и субсидирование затрат сельхозпроизводителей, а также целый ряд других мер. А объемы такой поддержки ежегодно наращиваются.

В текущем году на реализацию Госпрограммы развития сельского хозяйства предусматривалось более 1,9 млрд руб., а в проекте следующего года уже на 1 млрд больше – 2,9 млрд рублей.

Снижать достигнутый уровень поддержки наших аграриев мы не намерены», — сказал премьер-министр республики.