Платан из Дербента «поборется» за победу международного уровня

Международный конкурс «Европейское дерево года» проводится ежегодно с 2011 года. В этом году мероприятие состоится в течение всего февраля месяца. В нём примут участие 16 деревьев как из европейских государств, так и победитель общероссийского конкурса 283 летний платан из города Дербента.

25 января врио вице-премьера РД Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл совещание по вопросам информационного обеспечения голосования за дербентский платан.

Важно, что конкурсанты из России представляли страну на данном мероприятии 4 раза, высшим результатом деревьев из России было второе место.

У платана из Дагестана есть возможность выиграть в соревновании и прославить республику и страну.