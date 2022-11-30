Плащ-палатки, изготовленные кизлярцами, уже отправились в зону СВО

В Кизлярском профессионально-педагогическом колледже налажен массовый пошив плащ-палаток для нужд бойцов, выполняющих свои задачи в специальной военной операции на Украине.

Уже пошита и отправлена военнослужащим и мобилизованным первая партия – 69 готовых изделий. Ещё столько же находятся в работе.

Материал для пошива этого вида обмундирования предоставили частные предприниматели Шамиль и Патимат Юнусовы.

Осуществляющие раскройку и пошив изделий студентки отмечают, что в будущем хотят работать в легкой промышленности, и уже сейчас решили начать свою деятельность и помочь тем, кто защищает рубежи Родины.