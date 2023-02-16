План мероприятий по развитию здравоохранения Дагестана сформирован с учетом ключевых проблем отрасли и запросов населения

Об этом сообщил Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, выступая на заседании Правительства РД. Как сообщил Абдулмуслимов, реализация мероприятий Плана на 2023 год потребует почти 1,3 млрд рублей. В первоочередные мероприятия в том числе входит разработка 5-ти проектов для строительства: детской больницы на 100 коек в Хасавюрте; детской республиканской клинической больницы в п.Н.Хушет г.Махачкалы; поликлиники на 250 посещений в г.Махачкале; реконструкцию здания республиканской больницы восстановительного лечения.

Также в план входит проведение капремонта 10 объектов здравоохранения в муниципалитетах региона.

Учтен и ряд других мероприятий.