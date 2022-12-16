Гаджеты настолько плотно вошли в обиход современного человека, что большинству детей оказались совершенно незнакомы письма в бумажном формате, пересылаемые по почте. Бессмысленно спорить, что лучше — отправить адресату сообщение в режиме онлайн с помощью мессенджеров или по обычной почте. Но есть особая магия в бумажном письме. Белый конверт, усыпанный марками, был долгожданным приветом от семьи людям, находящимся вдали от родного дома, особенно парням, проходящим срочную военную службу в разных концах страны. Его с нетерпением ожидали, радовались весточке из дома, листок бумаги приносил запах дома. Сегодня многие признаются в ностальгии по письмам.

Отрадно, что у наших юных граждан появилась отличная возможность – написать письмо и не просто кому-нибудь, а военнослужащим Российской Армии, которые сегодня находятся в зоне СВО.

Акция «Открытка солдату» была инициирована еще весной текущего года, однако, сегодня в преддверии новогодних праздников эта инициатива приобретает особую актуальность.

У истоков создания данной акции стоят волонтеры движения «Мы вместе», которые выступают одновременно координаторами доставки писем на передовую, к их непосредственным адресатам.

Учащиеся школ Агульского района приняли участие в акции «Письмо солдату» и «Фронтовая открытка». Участие в такой замечательной акции стало для ребят большой неожиданностью, ведь они получили возможность обратиться напрямую к защитникам нашего Отечества. Символичен и тот факт, что дети присоединились к акции в канун празднования Дня героев Отечества.

Каждое письмо и каждую открытку отличало особое настроение. Это уникальные работы, созданные детьми, призваны подарить мгновенье радости тем, кто сегодня лишен мысли о празднике, тем, кто сегодня находится на защите интересов нашего Отечества.

Среди множества открыток можно найти и ту, что создал ученик 3 класса МКОУ «Тпигская СОШ» Салман Габибуллаев. Он решительно отказался от помощи старших в создании своего маленького послания, но признался, что нарисовал на открытке большой танк, потому что только сильный и мужественный герой может управлять в бою такой грозной машиной.

Сегодня, в сложный для нашей страны момент, каждый проявляет свою истинную сущность, и отрадно видеть, что наши дети не остались в стороне от событий, происходящих в зоне СВО. На примере героев СВО и будут воспитываться настоящие патриоты своей Родины.

Алена Магомедова